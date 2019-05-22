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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      До якого моменту можна змінювати виборче законодавство: пояснення юриста

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      Верховна Рада провалила закони Зеленського
      Верховна Рада провалила закони Зеленського / 24 канал

      Як тільки указ президента про розпуск Верховної Ради буде офіційно оприлюднений у віснику президента в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр", розпочинається виборчий процес. І неправильно ухвалювати зміни до виборчого законодавства, коли вибори вже почалися.

      Про це 24 каналу розповіла юрист-кримінолог Анна Маляр.

      Читайте також: Зеленський хоче змінити виборчу систему: "Самопоміч" озвучила свою позицію

      Після офіційного оприлюднення указу про розпуск парламенту партії починають формувати списки за старим законом. Тобто виходитимуть з того, що прохідний бар’єр 5%, а не 3%. А кандидати подаватимуть документи на реєстрацію до ЦВК. Терміни дуже стислі, оскільки кампанія дострокова,
      – зазначає Анна Маляр.

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      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради? Президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Він призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня.

      Водночас, за словами юриста, українська політика непередбачувана. Виходячи з проваленого голосування, буде складно внести запропоновані Зеленським зміни до виборчого законодавства. Парламент на них не наважився протягом п’яти років роботи. ЦВК роз’яснює: якщо вибори почалися, то закон не можна змінювати.

      Зміни до виборчого законодавства потрібні. Якщо ми обиратимемо нову Верховну Раду за старим законодавством, то отримаємо значно гірший парламент. Уже немає революційного піднесення, ситуація більш цинічна. Є ризик узурпації законодавчої влади однією політичною силою,
      – переконана Маляр.

      На думку фахівця, треба дивитися, коли буде оприлюднений указ президента. Хоча, схоже, що волі у народних депутатів немає.

      Що передбачає закон Зеленського?Президентський законопроект про зміни до виборчого законодавства передбачав пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради до 3%. Наразі це 5%.

      У пояснювальній записці йдеться, що впровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін в системі адміністрування виборів. Зокрема:
      - зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;
      - роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;
      - прийняття Центральною виборчою комісією більше 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;
      - належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.

      Верховна Рада не включила до порядку денного сесії законопроект президента України Володимира Зеленського про внесення змін до виборчого законодавства. За включення до порядку денного проголосувало лише 127 народних депутатів із 226-ти необхідних. Проти проголосували 17 нардепів, 52 не голосували, 57 утримались від голосування.
      Верховна рада
      Як пропонували змінити виборче законодавство

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
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