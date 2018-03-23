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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

До конца года заработают пилотные проекты сельской медицины

16 Читати новину українською
Петр Порошенко с рабочим визитом в Луцке
Петр Порошенко с рабочим визитом в Луцке / www.volynnews.com

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Луцк.

Об этом сообщает UNN.

"Я переговорил со своими друзьями и партнерами, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и мы подписали соглашение в провинции Онтарио, подписали соглашение со Всемирным банком, подписали соглашение с Германией для передачи нам современного софта. И до конца 2018 года пилотные проекты начинают работать в большинстве областей Украины", – заявил Петр Порошенко.

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Ранее Порошенко заявлял, что в рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям от лучших преподавателей мира. Также президент говорил, выступая на тендере по продаже 4G-лицензий, что уже в 2018 году в большинстве областных центров Украины мобильные операторы запустят 4G, а в Киеве она появится через несколько месяцев.

Теги: Новости Украины Новости Луцка Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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