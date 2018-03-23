До кінця року року запрацюють пілотні проекти сільської медицини

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочого візиту в Луцьк.

Про це повідомляє UNN.

"Я переговорив зі своїми друзями та партнерами, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і ми підписали угоду в провінції Онтаріо, підписали угоду зі Світовим банком, підписали угоду з Німеччиною для передачі нам найсучаснішого софту. І до кінця 2018 року пілотні проекти починають працювати в більшості областей України", – заявив Петро Порошенко.

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Раніше Порошенко заявляв, що в рамках медичної реформи у кожному селі буде інтернет-зв'язок 4G, для того, аби молодь мала доступ до інтерактивних занять найкращих викладачів світу. Також президент говорив, виступаючи на тендері з продажу 4G-ліцензій, що вже у 2018 році у більшості обласних центрів України мобільні оператори запустять 4G, а в Києві він з'явиться за декілька місяців.