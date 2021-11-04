Подросток В Запорожье спас водителя маршрутки, которому стало плохо за рулем
Источник:"МВ"
В Мелитополе, что на Запорожье, водителю маршрутки резко стало плохо во время движения. Однако предотвратить возможную аварию удалось 17-летнему парню.
Юноша увидел, что человек "потерял руль, но не растерялся". Он быстро осознал, что транспортное средство вынесло на встречную полосу.
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Пассажиры кричали: "Водителю плохо! Остановите автобус!". Я добежал до сиденья водителя, вырулил на нашу полосу движения и остановил маршрутку,
– рассказал Александр.
После этого 17-летний парень вызвал полицию и "скорую", а до приезда медиков вместе с пассажирами оказывал помощь водителю.
- Мужчину трясло, поэтому ему придерживали челюсть и голову.
- Это люди делали для того, что предотвратить травмы и асфиксии.
Известно также, что Александр учится вождению, а навыки оказания первой помощи знает благодаря тренингам Пласта, членом которого является.Обратите внимание! Чрезвычайная ситуация произошла в четверг, 4 ноября, на маршруте местного автобуса №11.
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