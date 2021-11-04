Юнак побачив, що чоловік "втратив кермо", але не розгубився. Він швидко усвідомив, що транспортний засіб винесло на зустрічну смугу.
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Пасажири кричали: "Водієві погано! Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху та зупинив маршрутку,
– розповів Олександр.
Після цього 17-річний хлопець викликав поліцію та "швидку", а до приїзду медиків разом з пасажирами надавав водієві допомогу.
- Чоловіка трясло, тому йому притримували щелепу та голову.
- Це люди робили для того, що запобігти травмам та асфіксії.
Відомо також, що Олександр вчиться водінню, а навички надання першої допомоги знає завдяки тренінгам ПЛАСТу, членом якого є.
Схожий випадок під Києвом
- У місті Бровари під Києвом у водія легковика схопило серце під час руху.
- Чоловік встиг зупинити автівку й уникнути дорожньо-транспортної пригоди.
- Проте, самого кермувальника лікарям швидкої врятувати не вдалося.