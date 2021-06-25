Впрочем, основательной дискуссии не вышло. Янукович, напомним, бежал из Украины в 2014, а ныне является заочно осужденным за государственную измену.

Обратите внимание и на такое Остаюсь в е*аной Украине, – блогер приехал с оккупированных территорий и влип в скандал

Добкин и Клименко поконфликтовали из-за Януковича

Михаил Добкин (бывший член "Партии регионов" ) заявил, что Виктор Янукович (бывший глава этой политической силы) на посту президента никого не обманывал. А, мол, Юлия Клименко (народный депутат из партии "Голос"), которая с таким утверждением не согласилась, вообще пришла в студию в цветах "Партии регионов".

Действительно, нардепка была одета в синее платье и белый блейзер.

Клименко с юмором восприняла замечание Добкина. Мол, разве в бело-голубом нельзя ходить? Но решила не развивать дискуссию вокруг цветов.

Смотрите, ради вас – я снимаю. Я отказываюсь носить бело-голубое. Я буду в синем,

– сказала депутатка, и действительно сняла блейзер.

Так что получилось так, что своими словами Добкин фактически заставил Клименко частично раздеться. А после этого прокомментировал: "То, что сейчас произошло – это просто мой дар от родителей".



Слова Добкина привели к тому, что Клименко частично разделась / Скриншот эфира

К теме о скандалах в эфирах:

17 июня Ирина Верещук и Владимир Омелян устроили перепалку из-за Укравтодора.

А 2 июня поссорились Владимир Арьев и Михаил Добкин, обвинив друг друга во лжи.