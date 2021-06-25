Утім, грунтовної дискусії не вийшло. Янукович, нагадаємо, втік з України у 2014, а нині є заочно засудженим за державну зраду.

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Добкін і Клименко поконфліктували через Януковича

Михайло Добкін (колишній член "Партії регіонів") заявив, що Віктор Янукович (колишній очільник цієї політичної сили) на посаді президента нікого не обдурював. А, мовляв, Юлія Клименко (народна депутатка з партії "Голос"), яка з таким твердженням не погодилася, взагалі прийшла до студії в кольорах "Партії регіонів".

Дійсно, нардепка мала на собі синє плаття та білий блейзер.

Клименко з гумором сприйняла зауваження Добкіна. Мовляв, хіба у біло-блакитному не можна ходити? Але вирішила не розвивати дискусію навколо кольорів.

Дивіться, заради вас – я знімаю. Я відмовляюся носити біло-блакитне. Я буду в синьому,

– сказала депутатка, і дійсно зняла блейзер.

Тож вийшло так, що своїми словами Добкін фактично змусив Клименко частково роздягтися. А після цього прокоментував: "Те, що зараз сталося – це просто мій дар від батьків".



Слова Добкіна призвели до того, що Клименко частково роздягнулася / Скриншот з ефіру

До теми про скандали в ефірах:

17 червня Ірина Верещук та Володимир Омелян влаштували перепалку через Укравтодор.

А 2 червня Володимир Ар'єв та Михайло Добкін посварилися й звинуватили один одного у брехні.

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