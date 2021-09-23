Такие действия организовала Гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы. В ТКГ отметили, что в рамках доброй воли 23 сентября передали остатки Анатолия Мялкина.

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Координировала Гуманитарную подгруппу Шарлотта Реландер.

Что известно об оккупанте

Мужчина в 2014 году пропал без вести в Славянске Донецкой области. Его мать пока живет на временно оккупированных территориях. Ей и передали останки тела.



Такие действия ТКГ являются жестом доброй воли / Фото Украинская делегация для участия в ТКГ

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Текст сообщения украинской делегации для участия в ТКГ:

Сегодня, 23 сентября, как инициатива доброй воли и в рамках деятельности Гуманитарной подгруппы ТКГ Украинская сторона передала противоположной стороне останки человека, погибшего в ходе конфликта. Мялкина Анатолия Владимировича, что пропал без вести в июне 2014 года в районе г. Славянск Донецкой области.

Остатки переданы его матери, которая живет на временно оккупированных территориях.

Спасибо за соответствующую помощь координатору Гуманитарной подгруппы госпоже Шарлотте Реландер.