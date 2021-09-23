Такі дії організувала Гуманітарна підгрупа тристоронньої контактної групи. У ТКГ зазначили, що у рамках доброї волі 23 вересня передали рештки Анатолія Мялкіна.
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Координувала Гуманітарну підгрупу Шарлотта Реландер.
Що відомо про окупанта
Чоловік у 2014 році зник безвісти у Слов'янську Донецької області. Його мати наразі мешкає на тимчасово окупованих територіях. Їй і передали рештки тіла.
Такі дії ТКГ є жестом доброї волі / Фото Українська делегація для участі у ТКГ
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Текст допису Української делегації для участі у ТКГ:
Сьогодні, 23 вересня, як ініціатива доброї волі та в рамках діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ Українська сторона передала протилежній стороні останки особи, що загинула у ході конфлікту. Мялкіна Анатолія Володимировича, що зник безвісти у червні 2014 року в районі м. Слов'янськ Донецької області.
Рештки передані його матері, що мешкає на тимчасово окупованих територіях.
Дякуємо за відповідну допомогу координатору Гуманітарної підгрупи пані Шарлотті Реландер.