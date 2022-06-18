Добро пожаловать в ад, – Братчук резко ответил на возможное наступление россиян на Одесщину

Одесчина – сакральный регион для российских оккупантов, который они упорно желают захватить. Но подразделения ВСУ организовали здесь мощную оборону и будут топить столько вражеских кораблей, сколько потребуется.

Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, российские кафиры используют очень банальную тактику , которую можно увидеть на примере острова Змеиный.

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Они просто бездумно прут вперед , не считаясь с потерями среди людей и техники, чтобы выполнить задание. Так у кафиров уже горели и бронированные катера, и крейсер "Москва", и буксир "Василий Бех".

Братчук отмечает – не стоит недооценивать врага и говорить, что он бездарно воюет. Так мы унижаем успехи вооруженных сил. Это украинские военные достойно и смело уничтожают российских захватчиков.

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Все понимают, что Одесщина очень важна для россиян, и они до последнего попытаются захватить регион. Поэтому, считает Братчук, вполне вероятно, что кафиры будут и дальше лезть вперед. Вооруженные Силы Украины готовы к этому.

Понимаем, что Одесса и регион являются определенным сакральным местом для российских оккупантов. Ну что ж, здесь традиционно могу сказать: "Добро пожаловать ад". Пусть прут, пусть тянут туда (на Змеиный – 24 канал) свою технику. Как говорится – горела хата – горы и сарай. У наших ВСУ есть достойный ответ на все эти попытки, – подчеркнул Сергей Братчук.

По его словам, система обороны Одесской области и морских территорий постоянно усовершенствуется. Вооруженные Силы Украины уже получили противокорабельные ракеты "Гарпун", о чем кафиры узнали во время "хлопка" на буксире "Василий Бех".

Сергей Братчук верит, что вскоре кафиры не смогут доминировать в северо-западной части Черного моря.

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