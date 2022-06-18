Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, російські окупанти використовують дуже банальну тактику, що можна побачити на прикладі острова Зміїний.

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Вони просто бездумно пруть вперед, не зважають на втрати серед людей і техніки, щоб виконати завдання. Так в окупантів вже горіли і броньовані катери, і крейсер "Москва", і буксир "Василій Бех".

Братчук наголошує – не варто недооцінювати ворога і говорити, що він бездарно воює. Так ми принижуємо успіхи Збройних Сил. Це українські військові гідно й відважно нищать російських загарбників.

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Усі розуміють, що Одещина надзвичайно важлива для росіян, і вони до останнього спробують захопити регіон. Тому, вважає Братчук, цілком ймовірно, що окупанти будуть і надалі лізти вперед. Збройні Сили України готові до цього.

Розуміємо, що Одеса та регіон є певною сакральною місциною для російських окупантів. Ну що ж, тут традиційно можу сказати: "Ласкаво просимо пекла". Нехай пруть, нехай тягнуть туди (на Зміїний – 24 канал) свою техніку. Як кажуть – горіла хата – гори й сарай. У наших ЗСУ є гідна відповідь на всі ці спроби, – наголосив Сергій Братчук.

За його словами, система оборони Одеської області та морських територій постійно вдосконалюється. Збройні Сили України вже отримали протикорабельні ракети "Гарпун", про що окупанти дізналися під час "бавовни" на буксирі "Василій Бех".

Сергій Братчук вірить, що невдовзі окупанти не зможуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря.

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