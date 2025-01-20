"Добро пожаловать домой": как в США произошел переход власти от Байдена к Трампу

В США 20 января проходит инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Для него и первой леди Мелании это очень насыщенный на события день. В частности они встретились с Джозефом и Джилл Байден.

Традиционно перед церемонией инаугурации новый президент США встречается с предыдущим. Впрочем, в 2020 году Трамп нарушил эту традицию. Об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится в Вашингтоне.

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Байден возобновил традицию

Она сказала, что сегодня, 20 января, действующий и будущий президенты США ехали на инаугурацию вместе в лимузине – это многолетняя традиция в американской политике.

Однако Дональд Трамп четыре года назад, когда инаугурировался Байден, демонстративно проигнорировал все эти мероприятия, как и саму инаугурацию Байдена. Трамп отказался ехать с ним в одном автомобиле в Капитолий для того, чтобы соблюсти традиции передачи власти от одного президента к другому,

– объяснила ведущая.

Однако Байден решил на этот раз не игнорировать Трампа, и таким образом восстановил эту традицию.

Прединаугурационные мероприятия начались с церкви Святого Иоанна, куда прибыли супруги Трамп, а также супруги Вэнс (Джей Ди Венс – номинированный вице-президент – 24 Канал). Этой традиции американской политики также уже почти 100 лет.

Начал ее еще президент Франклин Рузвельт в 1933 году, и с тех пор, перед тем, как принести присягу на верность американскому народу, вступить в должность и принять Белый дом, американские избранные президенты посещают богослужения,

– отметила она.

Так произошло и сегодня. И уже после этого богослужения Трамп вместе с первой леди отправились в Белый дом, где их встречали супруги Байден.

Еще один интересный момент, когда Дональд Трамп вышел из автомобиля, то Джо Байден пригласил его в Белый дом со словами: "Добро пожаловать домой". После этого супруги Трамп и Байден пожали друг другу руки. Далее было чаепитие за закрытыми дверями и частный непродолжительный разговор,

– сказала Андриана Кучер.

После этого Байден провел Трампа в Капитолий, где и состоялась церемония инаугурации. После речи 47-го президента США супруги Байден должны покинуть Белый дом. Также появилось прощальное селфи супругов Байден в Белом доме. Его запостил в соцсетях 46-й президент США.

Отметим, что инаугурацию Дональда Трампа посетило рекордное количество гостей – более 200 тысяч человек. Также кроме церемонии инаугурации в Капитолии, состоятся мероприятия в центре Capital One, где 19 января Трамп провозглашал речь.

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