"Добро пожаловать в Украину": "азовцы" набрали целый кузов пленных оккупантов

Украинские герои продолжают борьбу с российскими оккупантами. Некоторым русским солдатам везет попасть в плен.

Бойцам "Азова" удалось взять в плен российских оккупантов. Они едва уместились в кузов автомобиля.

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Добро пожаловать в Украину

"Азовцы" пополнили обменный фонд пленными не несколько единиц. Оккупанты рассчитывали на несколько иную встречу в Украине, но этим нескольким оркам очень повезло попасть в плен, а не пополнить тысячи ликвидированных вражеских солдат.

Пленные орки едва уместились в кузов: видео

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