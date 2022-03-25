Бійцям "Азову" вдалося взяти в полон російських окупантів. Вони заледве вмістилися у кузов автівки.

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Ласкаво просимо в Україну

Азовці поповнили обмінний фонд полоненими на кілька одиниць. Окупанти розраховували на дещо іншу зустріч в Україні, але цим кільком оркам вкрай пощастило потрапити у полон, а не поповнити тисячі ліквідованих ворожих солдатів.

Полонені орки ледве вмістилися у кузов: відео

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