Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины, первый заместитель командующего Силами специальных операций (2016 – 2019) Сергей Кривонос, рассказав, какие участки фронта сейчас самые горячие и от чего зависит успешное ведение боевых действий.

Доброполье как лакмусовая бумажка проблем на передовой

Генерал-майор запаса ВСУ объяснил, что на войне уровень фантазий всегда спускается к уровню подготовки. Подготовленность в масштабах государства – это экономическая способность страны обеспечить потребности своей армии в боеприпасах, оружии, других видах амуниции, а также в необходимом количестве мотивированных и обученных бойцов.

Сегодня утром поступило сообщение о том, что в районе Доброполья была ликвидирована очередная группа российских военнослужащих, которые проникли по принципу инфильтрации практически до окраины города. До линии боевого соприкосновения там 7 километров. Количества людей, которые бы контролировали наш передний край, и дронов, которые бы помогали им в этом, недостаточно,

– констатировал Кривонос.

Бывший первый заместитель командующего ССО указал на то, что Доброполье – это лакмусовая бумажка, которая показывает, что ситуация не очень благоприятная. И не только там. По его словам, на других участках фронта она не лучше.

Он отметил, что для российской армии Доброполье сейчас является ключом к успешной блокировке Краматорско-Славянской агломерации. Противник стремится отрезать ее, взять в условные клещи. Это, по словам Кривоноса, одна из давних прихотей российского военного руководства.

Сложная ситуация и на Запорожском направлении. Конечно, Краматорск и Славянск, на мой взгляд, сейчас самые горячие точки. Я имею в виду не только эти населенные пункты, но и окружающие их, в частности Дружковку. Вероятно, впереди будут серьезные испытания и на Купянском направлении. Да и Сумы тоже остаются на повестке дня. Хотя таких проникновений, как в случае с Добропольем, нет, но есть города и села, которые систематически страдают от разрушений российских авиасредств,

– рассказал Кривонос.

Подводя итог, бывший первый заместитель командующего ССО подчеркнул, что ситуация для Украины на фронте не меняется в лучшую сторону. По его словам, активность врага в определенных аспектах и на определенных участках объясняется тем, что Украина позволяет это из-за недостаточной оснащенности своей армии, а порой и беспомощности.

Это, по его словам, не означает, что ситуация везде плохая. Она, как продолжил Кривонос, зависит от того, насколько украинское политическое руководство способно обеспечить все потребности ВСУ. Они заключаются в первую очередь не только в технике. Он констатировал, что в Украине не говорят должным образом о мобилизации. А если и говорят, то в контексте того, что это ответственность исключительно военных.

Если заглянуть в закон, то о военных там говорится в самом конце – это 1/6 от общего количества государственных институтов, отвечающих за успешное проведение мобилизации. Но о них мы не слышим. Мне это напоминает лодку под названием "Украина", в которой рулевой Зеленский, а в ней сидит определенное количество гребцов, в частности Минобороны, ВСУ. Почему-то гребут в этой лодке только последние двое. Поплывет ли лодка, в которой, например, восемь гребцов, но гребет только один в нужном направлении?

– размышляет Кривонос.

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