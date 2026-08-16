На цьому в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив генерал-майор запасу Збройних Сил України, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій (2016 – 2019) Сергій Кривонос, розповівши, які напрямки фронту нині найгарячіші та від чого залежить успішне ведення бойових дій.

Добропілля як лакмусовий папірець проблем на передовій

Генерал майор запасу ЗСУ пояснив, що на війні рівень фантазій завжди спускається до рівня тренованості. Тренованість у масштабах держави – це економічна спроможність країни забезпечити потреби своєї армії в боєприпасах, зброї, інших видах амуніції, в необхідній кількості вмотивованих і навчених бійців.

Сьогодні був ранковий меседж про те, що в районі Добропілля була ліквідована чергова партія російських військовослужбовців, які проникли за принципом інфільтрації практично до околиці міста. До лінії боєзіткнення там 7 кілометрів. Кількості людей, які б контролювали наш передній край, та дронів, які б допомагали їм це робити, недостатньо,

– констатував Кривонос.

Колишній перший заступник командувача ССО вказав на те, що Добропілля – це лакмусовий папірець, який показує, що ситуація не дуже сприятлива. І не тільки там. За його словами, на інших ділянках фронту вона не краща.

Він зазначив, що для російської армії Добропілля зараз є ключем до успішного блокування Краматорсько-Слов'янської агломерації. Противник прагне обрізати її, взяти в умовні кліщі. Це, зі слів Кривоноса, одна з давніх забаганок російського військового керівництва.

Складна ситуація і на Запорізькому напрямку. Звичайно, що Краматорськ і Слов'янськ, на мій погляд, зараз найгарячіші точки. Я маю на увазі не тільки ці населені пункти, а й ті, що довкола, зокрема Дружківку. Ймовірно, попереду будуть серйозні випробування і на Куп'янському напрямку. Та й Суми теж на порядку денному залишаються. Хоча таких проникнень, як у випадку з Добропіллям, немає, але є міста і села, які системно потерпають від руйнування російськими авіазасобами,

– розповів Кривонос.

Підсумовуючи, колишній перший заступник командувача ССО наголосив на тому, що ситуація для України у кращий бік на фронті не змінюється. З його слів, активність ворога у певних аспектах і на певних ділянках пояснюється тим, що Україна дозволяє це через недостатню оснащеність своєї армії, а подекуди й безпорадність.

Це, з його слів, не значить, що ситуація всюди погана. Вона, як продовжив Кривонос, залежить від того, наскільки українське політичне керівництво здатне забезпечити всі потреби ЗСУ. Вони криються першочергово не тільки в техніці. Він констатував, що в Україні не говорять належним чином про мобілізацію. А якщо й говорять, то у контексті, що це відповідальність суто військових.

Якщо подивитися у закон, то про військових там у самому кінці, це 1/6 від загальної кількості державних інституцій, які відповідають за успішне проведення мобілізації. Але про них ми не чуємо. Мені це нагадує човен під назвою "Україна", в якому керманич Зеленський, в ньому сидить певна кількість гребців, зокрема Міноборони, ЗСУ. Чомусь гребуть в цьому човні тільки останні двоє. Чи попливе човен, в якому, наприклад, вісім гребців, але гребе лише один в потрібному напрямку?,

– розмірковує Кривонос.

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