Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, украинские подразделения смогли создать три зоны на Добропольском направлении, где взяли оккупантов в окружение.

Смотрите также Почему дроны теперь труднее сбивать и надо ли глушить мобильную связь во время атак: объясняет Храпчинский

Что известно о боях возле Покровска?

Как отметил Маломуж, Силы обороны осуществили много интересных операций на этом участке фронта. Оккупанты этого не ожидали.

Кроме того, на Добропольском направлении работают много специальных подразделений, которые выбивают врага. Там удается не только удерживать врага, но и осуществлять контратаки.

Много эффективных спецопераций провели ССО, морская пехота, СБУ и т.д. Малыш говорил, что они уничтожили на Покровском направлении тысячи оккупантов. И это еще и за короткий период,

– сказал Маломуж.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите карту боевых действий

Ситуация на Покровском направлении: коротко