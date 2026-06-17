Офицер 12-й бригады "Азов" НГУ с позывным "Культура" пояснил 24 Каналу, что из-за значительных потерь техники и личного состава интенсивность атак временно снизилась.

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Изменили ли россияне тактику на Добропольском направлении?

Военный пояснил, что замысел врага заключается в том, чтобы обойти Краматорскую общину с западной стороны, минуя Славянско-Краматорский выступ.

Враг понес значительные потери личного состава и техники за предыдущий месяц и в начале текущего, пытаясь осуществить этот обходной маневр. Из-за потерь в настоящее время наблюдается небольшой спад интенсивности его действий на этом направлении.

"Мы вновь замечаем накопление сил врага — это подготовка к следующей фазе, и, очевидно, во второй половине месяца можно ожидать новых попыток. Сейчас действия продолжаются на среднем уровне", — сказал офицер.

Важно! Батальон беспилотных систем 12-й БрСпП "Азов" собирает средства на 3 наземных роботизированных комплекса, 10 зарядных станций, 10 инверторных генераторов и 10 Starlink. НРК-платформы позволяют доставлять на позиции воду и боеприпасы, эвакуировать раненых и минировать логистические маршруты врага. Цель – 1 529 000 гривен. Пожертвовать на сбор можно по ссылке.

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Что ещё известно о ситуации на фронте?

Офицер бригады "Азов" сообщил об изменении тактики врага. По его словам, оккупанты всё чаще используют небольшие пехотные группы, которые пытаются проникать через украинскую оборону в тыл.

Основная цель таких подразделений — разведка: они отслеживают маршруты перемещения украинских сил и численность личного состава, передавая координаты для последующих ударов вражеских БПЛА. Таким образом, основная угроза логистике исходит именно с воздуха, тогда как пехотные группы выполняют роль наводчиков.