Офицер 12-й бригады "Азов" НГУ с позывным "Культура" рассказал "24 Каналу", что противник применяет на фронте уже апробированную ранее тактику. Однако в последнее время в действиях оккупантов прослеживаются определенные изменения.

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С какой целью происходит инфильтрация вражеских групп?

Офицер "Азова" отметил, что враг пытается использовать небольшие пехотные группы и проникать с их помощью через украинские позиции, проникая глубже в тыл. Их задача, в частности, доносить информацию о расположении украинских сил, маршрутах, численности личного состава, чтобы затем вражеские беспилотные системы могли наносить удары по нашим позициям.

Это преимущественно тактика просачивания и перекрытия наших логистических маршрутов, но не самими группами, а беспилотными системами. А группы здесь работают скорее как информаторы,

– пояснил он.

В то же время, по словам "Культуры", бывают разные случаи. Недавно россияне пытались осуществить мотопехотный штурм. Они попытались продвинуться на мотоциклах в направлении Нового Шахова. И такая же попытка была возле Родинского и Водянского.

Какую тактику применяет сейчас противник: смотрите видео

Поскольку украинские силы активно используют дроны для поражения врага, он уже давно не применяет тяжелую технику.

"Действительно, мы уже довольно давно не видели колонн российской техники. Последний раз это было вблизи Щербиновки. Тогда двигались две колонны по восемь–одиннадцать единиц техники. Это было удивительное зрелище, когда наши FPV-дроны уничтожали эту технику. Однако сегодня враг чаще проникает небольшими пехотными группами. Соответственно, личный состав противника рассеивается, поэтому его сложнее обнаружить", – подчеркнул офицер 12-й бригады "Азов".

12-я бригада "Азов" проводит сбор средств на платформы НРК, которые помогают более незаметно и несколько раз в сутки доставлять на позиции боеприпасы, воду, эвакуировать раненых. Также НРК позволяют минировать определенные логистические маршруты, чтобы не дать врагу продвигаться. Присоединиться к сбору средств можно по этой ссылке.

Именно поэтому, по его словам, для поражения оккупантов требуется больше дронов, их сложнее контролировать. Приходится дорабатывать пехотой или разведгруппами. А это довольно серьёзный и сложный в организации объём работы, и здесь помогают НРК.

Напомним, что, по данным Института изучения войны, россияне недавно добились тактических успехов на Константиновском направлении. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец указал, что штурм города осуществляли две крупные тактические группы – "Бахмут" и "Дзержинск". Их передовые подразделения находились на расстоянии двух километров. "Бахмут" продвинулся от Ступочек через Новодмитровку, захватив её южную часть. Также им удалось войти в северо-восточную часть Константиновки.