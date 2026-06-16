Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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В чем заключается ложь России?

Аналитики ISW проанализировали видео, опубликованные 15 июня, на которых российские военные демонстрируют флаги России в различных районах вблизи Константиновки и в селе Долгая Балка, расположенных на территории Донецкой области.

В тот же день Министерство обороны России заявило о якобы захвате населенного пункта. В то же время в Институте изучения войны предполагают, что часть этих видеозаписей могла быть создана с помощью искусственного интеллекта.

Согласно обнародованной информации, соответствующие материалы, вероятно, могут быть элементом информационной кампании Кремля, направленной на преувеличение успехов российских войск на фронте, несмотря на существенные текущие неудачи.

В свою очередь, командующий 19-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Александр Бакулин заявил, что российское командование ведет отдельную информационную кампанию вокруг вышеупомянутого населенного пункта.

По его словам, российские военные уже доложили руководству о якобы захвате города и теперь пытаются найти подтверждение этим заявлениям на месте. Бакулин также прокомментировал недавно опубликованное видео.

По его мнению, кадры российской 4-й отдельной мотострелковой бригады с флагами были частью такой информационной операции. Он добавил, что после съемки видео позиции российских военных, попавшие в кадр, были поражены.

Что происходит на самом деле?

Украинские военные не подтверждают российские заявления о контроле над Константиновкой. По оценке Бакулина, в городе находится от 93 до 153 российских диверсантов, а озвученные Москвой цифры он назвал значительно завышенными.



Ситуация в этом районе / ISW

Аналитики напоминают, что нынешние заявления оккупантов о якобы неизбежном захвате Константиновки, Дружковки и Краматорска повторяют информационные нарративы, которые ранее распространялись в отношении Покровска и Часового Яра.

По мнению аналитиков, Россия может достичь отдельных успехов вблизи Константиновки летом. Но в ISW считают маловероятным как быстрый прорыв украинской обороны, так и захват всего "пояса крепостей" Донецкой области.

В то же время аналитики также предполагают, что информационная кампания Кремля вокруг Константиновки направлена прежде всего на усиление давления на западных партнеров Украины, а также на получение важных политических уступок.

Кстати, ранее экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, генерал армии Николай Маломуж сообщал об особо опасной ситуации у Константиновки, где российские войска пытаются оказать давление.