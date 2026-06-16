Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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У чому полягає брехня Росії?

Аналітики ISW проаналізували відео, опубліковані 15 червня, на яких російські військові демонструють прапори Росії у різних районах поблизу Костянтинівки та в селі Довга Балка, розташованих на території Донецької області.

Того ж дня Міністерство оборони Росії заявило про нібито захоплення населеного пункту. Водночас в Інституті вивчення війни припускають, що частина цих відеозаписів могла бути створена за допомогою штучного інтелекту.

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідні матеріали, ймовірно, можуть бути елементом інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на перебільшення успіхів російських військ на фронті, попри суттєві поточні невдачі.

Своєю чергою командувач 19-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Олександр Бакулін заявив, що російське командування веде окрему інформаційну кампанію навколо вищезгаданого населеного пункту.

За його словами, російські військові вже доповіли керівництву про нібито захоплення міста та тепер намагаються знайти підтвердження цим заявам на місці. Бакулін також прокоментував нещодавно опубліковане відео.

На його думку, кадри російської 4-ї окремої мотострілецької бригади з прапорами було частиною такої інформаційної операції. Він додав, що після зйомки відео позиції російських військових, які потрапили в кадр, були уражені.

Що відбувається насправді?

Українські військові не підтверджують російські заяви про контроль над Костянтинівкою. За оцінкою Бакуліна, у місті перебуває від 93 до 153 російських диверсантів, а озвучені Москвою цифри він назвав значно завищеними.



Ситуація у цьому районі / ISW

Аналітики нагадують, що нинішні заяви окупантів про нібито неминуче захоплення Костянтинівки, Дружківки та Краматорська повторюють інформаційні наративи, які раніше поширювалися щодо Покровська та Часового Яру.

На думку аналітиків, Росія може досягти окремих успіхів поблизу Костянтинівки влітку. Але в ISW вважають малоймовірним як швидкий прорив української оборони, так і захоплення всього "поясу фортець". Донецької області.

Водночс аналітики також припускають, що інформаційна кампанія Кремля навколо Костянтинівки спрямована насамперед на посилення тиску на західних партнерів України, а також отримання важливих політичних поступок.

До речі, раніше екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, генерал армії Микола Маломуж повідомляв про особливо небезпечну ситуацію біля Костянтинівки, де російські війська намагаються тиснути.