кремль развернет большинство новых добровольческих отрядов на Юге Украины, в частности в Херсоне – ISW

Новые добровольческие батальоны прибывают или готовятся прибывать в Украину. Они отправятся на Юг, в частности в Херсон.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны в отчете за 19 августа.

Обратите внимание Удары по украинским городам и провокации россии на ЗАЭС: основное за 177 день войны

Россия развернет добровольческие батальоны на Юге

В частности, Хабаровский краевой батальон связи "Барон Корф" будет поддерживать развертывание российских полевых постов в Херсонской области. Кроме того, он будет обеспечивать командование и управление новым 3-м российским армейским корпусом – еще формируемым подразделением.

Это указывает на то, что кремль, вероятно, развернет многие свои новые добровольческие подразделения в Херсоне и на юге Украины,

– говорится в сообщении.

По данным росСМИ, подразделение батальона "Вятка" Кировской области прибыло в Украину. В Институте считают, что добровольцы вряд ли смогут создать значительную боевую мощь.

В россии продолжают формировать добровольческие отряды. 18 августа военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики объявил о проведении набора в добровольческий полк "Кабардино-Балкария". Между тем, в Ростовской области формируется казацкая добровольческая бригада "Дон", а в Пермской области - "Парма".

Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 19 августа: видео