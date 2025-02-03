"Чтобы мы не воспринимали СЗЧ как забаву": Верещук призвала не медлить с возвращением на службу

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук отметила, что до завершения срока для добровольного возвращения из СЗЧ осталось 3 с половиной недели. Также она призвала не ожидать продления этого срока.

Об этом Верещук сообщила в понедельник, 3 февраля, по итогам заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает 24 Канал.

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Добровольное возвращение из СЗЧ

Начался февраль. Осталось три с половиной недели для добровольного возвращения из СЗЧ. Советую на дополнительное продление не рассчитывать и с возвращением не медлить,

– отметила Верещук.

Она указала, что большинство случаев СЗЧ случается не на фронте, а в учебных центрах, и лишь малая часть – в боевых подразделениях.

По ее словам, во время заседания обсуждали изменения в законодательство по СЗЧ.

"Конечно, такие изменения должны отражать справедливость и здравый смысл. Но, должен быть порядок. Особенно, когда речь идет об обороноспособности. Разделяю настроение Комитета, что соответствующее законодательство должно быть достаточно жестким. Чтобы мы не воспринимали СЗЧ, как некую молодецкую забаву или способ уйти в отпуск, полечиться или перевестись в другое подразделение", – написала Верещук.