Про це Верещук повідомила у понеділок, 3 лютого, за підсумками засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє 24 Канал.

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Добровільне повернення із СЗЧ

Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження не розраховувати і з поверненням не зволікати,

– зазначила Верещук.

Вона вказала, що більшість випадків СЗЧ трапляється не на фронті, а в навчальних центрах, і лише мала частина – у бойових підрозділах.

За її словами, під час засідання обговорювали зміни до законодавства щодо СЗЧ.

"Звісно, такі зміни мають відображати справедливість і здоровий глузд. Але, має бути порядок. Особливо, коли йдеться про обороноздатність. Поділяю настрій Комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ", – написала Верещук.