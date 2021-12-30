Добровольный воинский учет для женщин: в Раде зарегистрировали новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали 2 законопроекта о добровольном воинском учете для женщин. Исключения предусмотрели только для медиков.

Законопроект №6482-1 инициировал нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк. Он предлагает определить, что женщин, пригодных к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут взять на учет военнообязанных по желанию.

Кстати В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном воинском учете для женщин

Женщины, имеющие медицинскую специальность и/или профессию, берутся на воинский учет военнообязанных.

Другой законопроект

Представитель "Слуги народа" Максим Бужанский ранее внес в парламент законопроект, предусматривающий изменения в воинский учет для женщин. Он предлагает сделать его добровольным.

Отмена обязательного учета для женщин не предусмотрена только для медиков.

Воинский учет для женщин: что известно

17 декабря Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей, представительницы которых должны обязательно встать на воинский учет.

Это касается журналисток, операторов, библиотекарей, пиарщиц, издательниц, финансисток, переводчиц, медиков и других.

Руководители компаний должны проверять наличие документов о воинском учете у своих работниц, иначе им грозит штраф.

К слову, в Украине зарегистрировали петицию об отмене обязательного воинского учета для женщин. За несколько дней она набрала необходимое количество подписей, поэтому ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Петиция об отмене обязательного учета для женщин: смотрите сюжет