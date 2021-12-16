"Добрый вечер, мы из Украины": СБУ показала зрелищное видео с тренировок

СБУ продемонстрировала профессиональные навыки своих сотрудников. В Службе безопасности заверили: бойцы тренируются ежедневно, чтобы каждый раз быть готовыми к противостоянию.

Видео со зрелищными тренировками СБУ обнародовала в соцсетях. В короткой заметке, которая его сопровождает, – "Слава Украине!"

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На видео продемонстрированы тренировки в разные времена года

Добрый вечер, мы из Украины,

– такими словами начинается видео.

На кадрах – не единственная тренировка: бойцы СБУ улучшают свои умения как зимой, так и летом. Разные локации – открытая местность и лес. На видео можно наблюдать, как проводят стрельбы из разных видов вооружения.

Смотрите видео тренировок подразделений СБУ:

СБУ участвовала в учениях у границы Беларуси

Отметим, что 1 декабря сотрудники СБУ приняли участие в масштабных учениях вблизи границ с Беларусью. Проводили специализированные межведомственные тренировки на территории Волыни.

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Главное об учениях вблизи белорусской границы: