"Добрый вечер, мы из Украины": СБУ показала зрелищное видео с тренировок
Источник:СБУ
СБУ продемонстрировала профессиональные навыки своих сотрудников. В Службе безопасности заверили: бойцы тренируются ежедневно, чтобы каждый раз быть готовыми к противостоянию.
Видео со зрелищными тренировками СБУ обнародовала в соцсетях. В короткой заметке, которая его сопровождает, – "Слава Украине!"
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На видео продемонстрированы тренировки в разные времена года
Добрый вечер, мы из Украины,
– такими словами начинается видео.
На кадрах – не единственная тренировка: бойцы СБУ улучшают свои умения как зимой, так и летом. Разные локации – открытая местность и лес. На видео можно наблюдать, как проводят стрельбы из разных видов вооружения.
Смотрите видео тренировок подразделений СБУ:
СБУ участвовала в учениях у границы Беларуси
Отметим, что 1 декабря сотрудники СБУ приняли участие в масштабных учениях вблизи границ с Беларусью. Проводили специализированные межведомственные тренировки на территории Волыни.
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Главное об учениях вблизи белорусской границы:
- Учения проводили в рамках спецоперации Полесья.
- Силовики отработали алгоритмы совместных действий по "прорыву" нелегалов в наше государство.
- Также привлекли новые технические средства, среди которых – беспилотники.
- Задачей СБУ было задержание диверсантов.