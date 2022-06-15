"Добрый вечер, мы из Украины": Укрпочта объявила результаты конкурса на эскиз новой марки

Руководство Укрпочты опубликовало новый дизайн марки, посвященный теме борьбы украинского народа против российского нашествия.

После безумной популярности марки "русский военный корабель, иди…!" (и даже продолжение серии под названием "русский военный корабель… все"), Укрпочта решила запустить новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины!". Компания получила 1500 эскизов работ, из которых избрала пять. Именно из них и было предложено выбрать самое лучшее.

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В голосовании приняли участие 834 тысячи человек. Более 340 тысяч из них выбрали эскиз с трактором, который тянет российский металлолом.

"Ну что ж, наш народ выбрал работу с тем образом, который знаком каждому. Свет всегда победит тьму, а честный труд - воровство. И для этого не обязательно иметь танки, потому что "в своем доме своя и правда, и сила, и воля", – заявили на этот счет в Укрпочте.

В компании пообещали, что новая почтовая марка с этой иллюстрацией будет доступна уже через месяц.

Какие еще были варианты

На голосование было предложено пять вариантов. Первый из них – с вокалистом группы Kalush и украинским военным. Второй – с российским диктатором Путиным. Третий – с гусьем. Четвертый – с трактором, тянущим российский танк (именно он и победил). Пятый вариант – со знаменитым петушком из Бородянки.

Дизайн марок, который предлагался выбрать

В голосовании второе место занял эскиз с Путиным, а третье – из Kalush.

Популярность украинских марок

1 марта 2022 года Укрпочта заявила, что выпустит марку с девизом "русский военный корабль, иди…!". Это фраза украинского пограничника с острова Змеиный, адресованная российскому кораблю, капитан которого требовал у наших защитников сдаться. Они отказались, после чего начался мощный обстрел острова. И на время судьба украинских военных была неизвестна. Но показало их мужество перед вероятной гибелью. Но потом оказалось, что они попали в плен, и их удалось обменять.

Тираж марки был один миллион экземпляров. А выпустили ее 12 апреля . Люди становились в длиннющие очереди, чтобы ее купить.

А уже 13 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по кораблю, который угрожал пограничнику на острове Змеиный, после чего и был послан в соответствующем направлении. Оказалось, что это был крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России. 14 апреля он утонул, что еще больше подняло ажиотаж вокруг этой марки и иллюстрации с нее.

После этого Укрпочта решила ввести новую партию марок "русский военный корабль… все" . Отличие от предыдущего – на нем уже не было самого русского корабля, который теперь покоится на морском дне. Но на этот раз количество экземпляров тоже увеличило – до 5 миллионов.

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Но эти марки побудили у украинцев любовь к филателии, поэтому Укрпочта решила и дальше выпускать марки на тематику борьбы украинского народа против российского нашествия.

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