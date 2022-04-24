"Добрый вечер, мы из Украины": в Минобороны показали работу наших снайперов
Источник:Минобороны
Украинские снайперы уничтожают российских убийц. Ситуацию под контролем удерживают, в частности, в 28 отдельной механизированной бригаде.
Об этом 24 апреля рассказали в Министерстве обороны Украины. Они опубликовали фото снайперов.
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"Добрый вечер, мы из Украины! Бойцы 28 ОМБр держат ситуацию под контролем, а самого оккупанта в прицеле снайперской винтовки", – написали в Минобороны.
Подчеркнули, что каждый, кто вражески ступил на украинскую землю, нигде не скроется от снайперов.
Украинский снайпер / Фото Минобороны
Как работают украинские защитники / Фото Минобороны
Новые потери россиян
Оперативное командование "Юг" рассказало, что ликвидировало 11 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 3 единицы военной техники. Украинские защитники нанесли 12 поражений по позициям захватчиков в течение ночи.
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