Им не стоит открывать рот, – Коваленко ответил на упреки россиян о "передаче земли" США

Дональд Трамп предложил заключить соглашение с Украиной, по которому редкоземельные металлы обменивались на оружие. Россия уже отреагировала на это предложение.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире 24 Канала отметил, что легко спрогнозировать, что будут делать россияне дальше: они будут рассказывать, что украинская власть решила отдать украинскую землю американцам. Земельная тема традиционно эксплуатировалась россиянами еще во времена закона о рынке земли.

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Тогда было множество спекуляций и пропаганды со стороны России.

Что означает предложение Трампа

"Сейчас это будет дубль 2. Есть украинское законодательство, в рамках которого могут быть инвестиции и добыча тех или иных ископаемых. Это не будет означать, что кто-то кому-то отдает украинскую землю. Это инвестиции: частный бизнес инвестирует, добывает и платит налоги и ренту – все будет регулироваться в соответствии с договоренностями. Земля остается украинской в любом случае", – сказал Андрей Коваленко.

Он добавил, что россияне попытаются на этом спекулировать. Важно, чтобы украинцы понимали: россияне не имеют права указывать, что делать с украинской землей, как ею распоряжаться, кому предоставлять право на добычу.

Точно не россияне должны открывать свой рот относительно украинской земли. Россияне должны были бы подумать, как восстанавливать свои территории, если они вообще смогут их вернуть. Относительно толкования слов Трампа – это исключительно инвестиционная история. И, конечно, в плане победы был соответствующий пункт,

– сказал Коваленко.

Он считает, что Трамп заинтересован только в инвестициях. Все будет происходить в рамках украинского законодательства, договоренностей и в интересах Украины.

"Надо напомнить, что те же Chevron и другие компании добывали на территории России ресурсы, которые Россия технологически не могла добывать. Пусть они лучше объясняют своим гражданам, почему американцы добывали их ресурсы на территории России, и не рассказывают нам, что делать", – подытожил Коваленко.