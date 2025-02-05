Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Тарас Загородний. По его словам, не стоит сильно надеяться, что Соединенные Штаты смогут все "порешать" – и тогда придет мир. Они способны это сделать, но условия, вероятнее всего, будут не слишком приятными для Украины.

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Какими должны быть переговоры с Россией

Как отметил Загородний, Украине следовало бы создавать собственные рычаги давления. Важно сделать такие условия, чтобы Россия также была заинтересована в мирных переговорах.

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Россия оставалась целостной. Украине же нужно показать, что она способна нарушить эту целостность.

Они всегда заботились, чтобы Россия оставалась целостной. Им так удобнее. Украине же нужно оружие. В том числе и ракеты. Нужно все чаще бить по НПЗ, по нефтеперекачивающим станциям, чтобы их инфраструктура распадалась. Запад будет просить этого не делать. Мы же спросим, а что нам за это будет. Тогда совсем другие переговоры будут,

– сказал Загородний.

Если Украина продолжит выбивать инфраструктуру по территории России, тогда все стороны на переговорах будут вынуждены учитывать мнение нашего государства.

В таком случае можно будет крутить "уступками обеих сторон", о которых говорят представители администрации Трампа. Это можно будет перевести в то, что Россия должна уступить и перейти к графику вывода войск с территории Украины.

Должны клепать ракеты и долбить по территории России. У нас также часто концентрируют внимание, как Россия продвигается на фронте. Но у них все равно многое не получается. Они еще в прошлом году планировали выбить наши войска из Курской области и захватить Харьков. Но не получилось. Нам нужно истощать Россию,

– отметил Загородний.

Напомним, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что стратегию Дональда Трампа по завершению войны в Украине обсудят на Мюнхенской конференции по безопасности. Она состоится с 14 по 16 февраля.