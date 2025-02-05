Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, не варто сильно сподіватися, що Сполучені Штати зможуть все "порішати" – і тоді прийде мир. Вони здатні це зробити, але умови, найімовірніше, будуть не надто приємними для України.

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Якими мають бути переговори з Росією

Як наголосив Загородній, Україні варто було б створювати власні важелі тиску. Важливо зробити такі умови, щоб Росія також була зацікавлена в мирних переговорах.

Сполучені Штати зацікавлені у тому, аби Росія залишалася цілісною. Україні ж потрібно показати, що вона здатна порушити цю цілісність.

Вони завжди дбали, щоб Росія залишалась цілісною. Їм так зручніше. Україна ж потрібна власна зброя. Зокрема і ракети. Потрібно все частіше бити по НПЗ, по нафтоперекачувальних станціях, щоб їхня інфраструктура розпадалася. Захід проситиме цього не робити. Ми ж спитаємося, а що нам за це буде. Тоді зовсім інші перемовини будуть,

– сказав Загородній.

Якщо Україна продовжить вибивати інфраструктуру по території Росії, тоді усі сторони на переговорах будуть змушені зважати на думку нашої держави.

У такому випадку можна буде крутити "поступками обох сторін", про які говорять представники адміністрації Трампа. Це можна буде перевести в те, що Росія має поступитися і перейти до графіку виведення військ з території України.

Маємо клепати ракети і довбати по території Росії. У нас також часто концентрують увагу, як Росія просувається на фронті. Але у них все одно багато чого не виходить. Вони ще минулого року планували вибити наші війська з Курської області та захопити Харків. Але не вийшло. Нам потрібно виснажувати Росію,

– зауважив Загородній.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що стратегію Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні обговорять на Мюнхенській безпековій конференції. Вона відбудеться з 14 по 16 лютого.