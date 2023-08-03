В Закарпатье добыли первую соль: что известно о заменителе "Артемсоли"
Источник:Закарпатская ОВА
В Закарпатской области получили первую соль в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения. Месторождение на Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину солью.
Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита рассказал, что передал Зеленскому первую соль, которую добыли в Закарпатье в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения.
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Закарпатье может обеспечить Украину солью на 100%
Украина осваивает месторождение каменной соли Тереблянское в Тячевском районе на Закарпатье. Виктор Никита отметил, что добыча первой соли оттуда имеет колоссальное значение для продовольственной безопасности страны и экономического развития региона.
Во время координационного совещания по экономической, социальной и безопасности ситуации в Закарпатской области под руководством Президента Владимира Зеленского передал главе государства первую соль, добытую в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения на Тячевщине,
– написал Никита.
Он добавил, что месторождение в Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью. В ближайшее время ее планируют поставлять для удержания дорог в зимний период и закрытия потребностей населения.
Что нужно знать о добыче соли в Украине
- Отметим, что самыми большими запасами соли в Украине владеет ГП "Артемсоль". Однако из-за захватнической войны России против Украины производство стало невозможным – сначала вокруг Соледара шли ожесточенные бои, а теперь город вообще находится в оккупации. Украине пришлось искать новые месторождения соли и запускать новые производства.
- Сменить "Артемсоль" предлагала и Одесская область. Там ведь есть Измаильское месторождение и Куяльницкий лиман. Однако в августе 2022 года компания "Катион Инвест" начала работы вокруг Тереблянского месторождения каменной соли в Закарпатье.
- Планируется, что на предприятии будут добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли.
- Также месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли, поставляемой для удержания дорог в зимний период. Сейчас потребность страны в технической соли – до 450 тысяч тонн в сезон.