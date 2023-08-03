В Закарпатье добыли первую соль: что известно о заменителе "Артемсоли"

В Закарпатской области получили первую соль в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения. Месторождение на Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину солью.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита рассказал, что передал Зеленскому первую соль, которую добыли в Закарпатье в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения.

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Закарпатье может обеспечить Украину солью на 100%

Украина осваивает месторождение каменной соли Тереблянское в Тячевском районе на Закарпатье. Виктор Никита отметил, что добыча первой соли оттуда имеет колоссальное значение для продовольственной безопасности страны и экономического развития региона.

Во время координационного совещания по экономической, социальной и безопасности ситуации в Закарпатской области под руководством Президента Владимира Зеленского передал главе государства первую соль, добытую в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения на Тячевщине,

– написал Никита.

Он добавил, что месторождение в Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью. В ближайшее время ее планируют поставлять для удержания дорог в зимний период и закрытия потребностей населения.

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