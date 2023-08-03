Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита розповів, що передав Зеленському першу сіль, яку добули на Закарпатті в межах розробки Тереблянського соляного родовища.
Дивіться також В Ізмаїлі ворог пошкодив майже 40 тисяч тонн зерна: фото наслідків атак Росії
Закарпаття може забезпечити Україну сіллю на 100%
Наразі Україна освоює родовище кам'яної солі Тереблянське в Тячівському районі на Закарпатті. Віктор Микита зазначив, що видобуток першої солі звідти має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку регіону.
Під час координаційної наради щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в Закарпатській області під керівництвом Президента Володимира Зеленського передав главі держави першу сіль, добуту в межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині,
– написав Микита.
Він додав, що родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю. Найближчим часом її планують постачати для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення.
Що варто знати про видобуток солі в Україні
- Зазначимо, що найбільшими запасами солі в Україні володіє ДП "Артемсіль". Проте через загарбницьку війну Росії проти України виробництво стало неможливим – спершу довкола Соледару точилися запеклі бої, а тепер місто взагалі перебуває в окупації. Тож Україні довелося шукати нові родовища солі та запускати нові виробництва.
- Замінити "Артемсіль" пропонувала й Одеська область. Адже там є Ізмаїльське родовище та Куяльницький лиман. Проте у серпні 2022 року компанія "Катіон Інвест" розпочала роботи довкола Тереблянського родовища камʼяної солі на Закарпатті.
- Планується, що на підприємстві видобуватимуть до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.
- Також родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон.