Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук и председатель AdvAnter Group Андрей Длигач, отметив, что Украине сложно увеличивать добычу собственного газа и нефти. Он привел пример, что за последние годы наше государство выдало мало лицензий на развитие добывающей промышленности – две на золото, одну на графит.

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Может ли Украина самостоятельно добывать и перерабатывать недра

Андрей Длигач подчеркнул, что наше государство не имеет необходимых технологий и финансового ресурса, чтобы заниматься добычей и переработкой собственных полезных ископаемых. Кроме того, необходимы рынки, где можно было бы продавать собственные ресурсы.

Поэтому нам нужны Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Индия, европейские страны, Великобритания и Австралия – те страны, в которых есть технологии и опыт, чтобы строить здесь эффективные производства,

– сказал он.

Важно, чтобы Украина стала не сырьевым государством, а такой, где появляется и развивается высокоуровневая промышленность. Важно ориентироваться именно на построение украинских производств.

Конечно первые 10 лет поставки сырья будет доминировать в украинском экспорте по критическим материалам, но инвестиции в первую очередь будут направляться в переработку,

– отметил доктор экономических наук.

По его мнению, Украине также важно претендовать на то, чтобы обогащать уран и производить топливо для атомных станций. Однако, вероятно, мы это сможем делать только совместно с американцами.

Важно! Украина и США договорились о создании совместного инвестиционного фонда в сфере добычи полезных ископаемых. Кабмин призывает парламент ратифицировать это соглашение до 8 мая. Фонд будет формироваться из средств, полученных от лицензий и рентных платежей, при этом ресурсы и инфраструктура остаются в собственности Украины. Соглашение признает территориальную целостность нашего государства и охватывает все недра на его территории без исключений.

Сотрудничество с Соединенными Штатами Америки выгодно нашему государству не только в контексте денег и технологий, но в том, чтобы стимулировать инвесторов из Саудовской Аравии, Катара, Индии, Европы или Великобритании, чтобы те вкладывали в Украину, в частности в перерабатывающие возможности.