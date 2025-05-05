Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук і голова AdvAnter Group Андрій Длігач, зазначивши, що Україні складно збільшувати видобуток власного газу та нафти. Він навів приклад, що за останні роки наша держава видала обмаль ліцензій на розвиток видобувної промисловості – дві на золото, одну на графіт.

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Чи може Україна самостійно видобувати та переробляти надра

Андрій Длігач підкреслив, що наша держава немає необхідних технологій та фінансового ресурсу, щоб займатися видобутком та переробленням власних корисних копалин. Окрім того, необхідні ринки, де можна було б продавати власні ресурси.

Тому нам потрібні Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія, Індія, європейські країни, Великобританія та Австралія – ті країни, в яких є технології та досвід, щоб будувати тут ефективні виробництва,

– сказав він.

Важливо, щоб Україна стала не сировинною державою, а такою, де з'являється та розвивається високорівнева промисловість. Важливо орієнтуватись саме на побудову українських виробництв.

Звісно перші 10 років постачання сировини буде домінувати в українському експорті по критичних матеріалах, але інвестиції найперше прямуватимуть в перероблення,

– зауважив доктор економічних наук.

На його думку, Україні також важливо претендувати на те, щоб збагачувати уран і виробляти паливо для атомних станцій. Однак, ймовірно, ми це зможемо робити лише спільно з американцями.

Важливо! Україна та США домовилися про створення спільного інвестиційного фонду у сфері видобутку корисних копалин. Кабмін закликає парламент ратифікувати цю угоду до 8 травня. Фонд формуватиметься з коштів, отриманих від ліцензій і рентних платежів, при цьому ресурси та інфраструктура залишаються у власності України. Угода визнає територіальну цілісність нашої держави й охоплює всі надра на її території без винятків.

Співпраця зі Сполученими Штатами Америки вигідна нашій державі не лише в контексті грошей і технологій, але в тому, аби стимулювати інвесторів із Саудівської Аравії, Катару, Індії, Європи чи Великої Британії, щоб ті вкладали в Україну, зокрема в переробні можливості.