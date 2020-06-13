После Аварии с участием Михаила Ефремова в Москве в социальных сетях и российских СМИ активно начали говорить о его дочери Анне-Марии, которая сразу же после аварии заявила, что ее отец заслуживает наказания. После этого ее даже начали приглашать на разные программы и интервью.

В одном из таких журнала Wonderzine она рассказала о том, как пыталась связаться с родными погибшего в ДТП Сергея Захарова.

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Она отметила, что на ее попытки связаться с ними через работодателя погибшего ей так и не ответили. Поэтому она решила сделать это просто в интервью.

Все близкие для Сергея люди. Со своей стороны я приношу сочувствие и искренние извинения. Мне очень трудно найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека,

– сказала Анна-Мария Ефремова.

Она выразила надежду, что время и жизнь позволят им пережить эту потерю, но добрая память о Сергее Захарове останется в их сердцах.

"Я не религиозный человек и даже активно говорю о "вреде религии". Впрочем недавно я поставила свечку в православном храме, потому что, насколько я знаю, Сергей был православным человеком", – рассказала дочь российского актера.

Она объяснила, что хотела почтить память Сергея Захарова, который погиб в ДТП с ее отцом таким способом, каким это сделали бы его родные.

Я не прошу у вас прощения для своего отца. Это ваше личное дело. Я лишь выражаю вам сочувствие и сострадание. Вы не одни,

– резюмировала Ефремова.

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Она также призналась, что после аварии многие обвиняют ее в черном пиаре вокруг трагедии. Впрочем, как пояснила сама Анна-Мария Ефремова, она лишь реагирует на ситуацию и пытается донести свою позицию до людей.

"Я тоже имею право говорить. Мне лишь хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет и не будет", – резюмировала дочь Михаила Ефремова.

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Оно случилось вечером 8 июня в центре Москвы. Актер Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу и влетел в автомобиль, в котором ехал Сергей Захаров.

Пострадавший умер через несколько часов после аварии, а вот сам актер, как утверждают очевидцы аварии, был пьяным и вовсе не понимал, что происходит.

Михаил Ефремов на следующий день признал себя виновным в аварии. После рассмотрения дела судом ему может грозить до 12 лет за решеткой.

Ефремов записал видеообращение, в котором попросил у родных погибшего прощения и предложил им финансовую помощь. Впрочем они ответили, что просить прощения поздно, а денег им не надо.

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