Після Аварії за участі Михайла Єфремова в Москві в соціальних мережах і російських ЗМІ активно почали говорити про його дочку Анну-Марію, яка одразу ж після аварії заявила, що її батько заслуговує на покарання. Після цього її навіть почали запрошувати на різні програми й інтерв'ю.

В одному з таких журналу Wonderzine вона розповіла про те, як намагалася зв'язатися з рідними загиблого в ДТП Сергія Захарова.

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Вона зазначила, що на її спроби сконтактувати з ними через роботодавця загиблого їй так і не відповіли. Тож вона вирішила зробити це просто в інтерв'ю.

Усі близькі для Сергія люди. Зі свого боку я приношу співчуття й щирі вибачення. Мені дуже важко знайти коректні слова, тому що немає таких фраз, які могли б допомогти вам повернути близьку людину,

– сказала Анна-Марія Єфремова.

Вона висловила сподівання, що час і життя дозволять їм пережити цю втрату, але добра пам'ять про Сергія Захарова залишиться в їхніх серцях.

"Я не релігійна людина і навіть активно говорю про "шкідливість релігії". Втім нещодавно я поставила свічку в православному храмі, тому що, наскільки я знаю, Сергій був православною людиною", – розповіла дочка російського актора.

Вона пояснила, що хотіла вшанувати пам'ять про Сергія Захарова, який загинув у ДТП з її батьком у такий спосіб, в який це зробили б його рідні.

Я не прошу у вас пробачення для свого батька. Це ваша особиста справа. Я лише висловлюю вам співпереживання і співчуття. Ви не одні,

– резюмувала Єфремова.

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Вона також зізналася, що після аварії багато хто звинувачує її в чорному піарі довкола трагедії. Втім, як пояснила сама Анна-Марія Єфремова, вона лише реагує на ситуацію й намагається донести свою позицію до людей.

"Я теж маю право говорити. Мені лише хочеться повернутися додому, де мій батько нікого не вбивав, де я спокійно веду блог і вчуся. Та дому вже немає і не буде", – резюмувала дочка Михайла Єфремова.

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Вона трапилася ввечері 8 червня у центрі Москви. Актор Михайло Єфремов вилетів на зустрічну смугу і влетів в автомобіль, в якому їхав Сергій Захаров.

Потерпілий помер через кілька годин після аварії, а от сам актор, як стверджують очевидці аварії, був п'яним і зовсім не розумів, що відбувається.

Михайло Єфремов наступного дня визнав себе винним в аварії. Після розгляду справи судом йому може загрожувати до 12 років за ґратами.

Єфремов записав відеозвернення, у якому попросив у рідних загиблого пробачення й запропонував їм фінансову допомогу. Втім вони відповіли, що просити пробачення запізно, а грошей їм не треба.

ДТП за участі Михайла Єфремова: дивіться відео