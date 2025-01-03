Дочь Фарион заявила, что ей и детям угрожают, и попросила охрану: что решил суд

Дочь Ирины Фарион София Особа заявила, что получает угрозы в социальных сетях и попросила в суде отреагировать на это. По словам женщины, угрожают также и ее двум детям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В то же время адвокат Вячеслава Зинченко заявил, что София Особа не обращалась в правоохранительные органы и не было проведено следствие по угрозам.

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Дочь Фарион заявила об угрозах в соцсетях

София Особа заявила, что не знает авторов этих угроз, но будет обращаться по этому поводу также в полицию. Она объяснила, что пользователи в сети желают ей смерти и она боится за жизнь собственных детей.

Адвокат женщины Наталья Романик также подала в суд ходатайство о том, чтобы принять меры безопасности в отношении Софии Особы и ее детей.

Одна дама пишет: эта тоже хочет пулю. И, самое страшное то, что это сообщение под фотографией госпожи Софии набрал более 5 тысяч лайков. Представьте себе, какое есть огромное количество нездоровых людей. Это не может быть здоровой реакцией,

– сказала Романик.

Стоит отметить, что ранее правоохранители обеспечивали охрану Софии Особы, однако срок таких мер безопасности уже завершился.

В суде решили предоставить Софии Особе и ее двум малолетним детям личную охрану сроком на два месяца.

Коллегия судей постановила применить в отношении потерпевшей Софии Особы и членов ее семьи, малолетних Эвы и Дмитрия, применить меры безопасности сроком на два месяца до 2 марта 2025 года включительно. Выполнение постановления поручить ГУ Нацполиции во Львовской области. Постановление обжалованию не подлежит,

– говорится в решении суда.

Напомним, Шевченковский районный суд Львова 3 января продлил меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Его оставили под стражей без права на залог еще на 60 суток – то есть до 4 марта 2025 года.