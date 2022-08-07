Дочь и экс-супруга в Украине: российский предатель-командир обстреливает родную Днепропетровщину

российскими войсками в оккупированном Энергодаре командует уроженец Днепропетровской области вадим клименко. Это один из фактов современного янычарства, когда украинец предает Родину и отдает вражеские приказы.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. Он также отметил, что клименко – командир одного из подразделений российской армии во временно оккупированном Энергодаре.

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Родился в поселке Просяна в Днепропетровской области, это восточная часть области, которая непосредственно граничит с Донецкой областью.



Рожа предателя Украины – вадима клименко / Фото из телеграм-канала Сергея Братчука

Дочь и бывшая жена Клименко до сих пор живут в Украине, это максимально циничное поведение. Имея украинские корни и ребенка в Украине, отдавать приказы об обстреле родной области,

– говорит корреспондент.

Этот солдат присоединился к российской армии еще в 1999 году, убивал мирных жителей во время Чеченской войны, а также заработал себе звание "герой россии".

Что известно об обстреле Днепропетровщины за 7 августа

россияне били из "Ураганов" и ствольной артиллерии по Криворожскому району Днепропетровщины. На Мировскую общину враг направил ракету X-59, а по Никополю дважды стрелял из "Градов", выпустив 40 снарядов.

В Никополе повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Начался пожар на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей. Жертв нет.

На Мировскую общину враг направил ракету X-59. Есть разрушенное жилье, выведенный из строя газовод. Предварительно, без пострадавших.

По Криворожскому району россияне ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская общины.

Подробнее о недостатках армии оккупанта вадима клименко: смотрите видео