Про це 24 каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу. Він також зазначив, що клименко є командиром одного із підрозділів російської армії у тимчасово окупованому Енергодарі.

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Народився у селищі Просяна, що у Дніпропетровській області, це східна частина області, яка безпосередньо межує із Донецькою областю.



Мармиза зрадника України – вадима клименка / Фото із телеграм-каналу Сергія Братчука

Донька та колишня дружина клименка досі живуть в Україні, це максимально цинічна поведінка. Маючи українське коріння і дитину в Україні, віддавати накази щодо обстрілу рідної області,

– каже кореспондент.

цей вояка приєднався до російської армії ще у 1999 році, вбивав мирних мешканців під час Чеченської війни, а також заробив собі звання "гєрой расєї".

Що відомо про обстріл Дніпропетровщини за 7 серпня

росіяни гатили з "Ураганів" та ствольної артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини. На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59, а по Нікополю двічі стріляв з "Градів", випустивши 40 снарядів.

У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Почалася пожежа на місцевому підприємстві – знищений автобус та кілька автівок. Жертв немає.

На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є зруйноване житло, виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих.

По Криворізькому району росіяни ударили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.

Детальніше про недоліка армії окупантів вадима клименка: дивіться відео