Растрогала до слез: дочь сделала сюрприз папе и неожиданно приехала к нему на фронт

Из-за полномасштабной войны тысячи семей разделились, ведь мужчины встали на защиту Украины. Однако, расстояние и российская агрессия не станут на пути, если ребенок захочет встретиться со своим папой.

В сети опубликовали видео, как дочь приехала к отцу на фронт. Как отреагировал мужчина на такой сюрприз, передает 24 Канал.

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"Я приехала и привезла подарок"

На кадрах, опубликованных в сети, дочь приехала к своему папе-военнослужащему. Он не ожидал ее там увидеть, потому искренне удивился.

Не понял, а что ты здесь делаешь?

– поинтересовался военный.

Дочь ответила, что привезла отцу подарок. После этих слов семья обнялась и радовалась встречам.

Военный был очень счастлив увидеть и обнять свою дочь. Он не сдерживал своих эмоций и действительно был растроган.

Дочь приехала к папе на фронт: смотрите видео

"Хочу телефон, чтобы на него позвонил папа"

Год назад 7-летний Роман загадал желание – телефон, на который позвонит отец. Его отец – военнослужащий, оказавшийся в плену.

Волонтеры подарили телефон Роману в ноябре 2022 года. С тех пор мальчик не выпускал его из рук и ждал, когда позвонит отец. Однажды Роман оказался на экскурсии на заводе Baykar в Стамбуле. Там заставляли всех сдать телефоны. Мальчик настолько испугался, что телефон заберут навсегда и он не услышит плакавшего папу. Его пытались успокоить разными путями, но так и не удалось, пока не вернули телефон.

Мечта мальчика сбылась в начале января, когда произошел большой обмен военнопленными. 3 января Роме наконец-то позвонил папа. Мальчик был безгранично счастлив и не мог сдержать слез.

Когда сын услышал голос папы, то начал плакать. Человек спросил, почему он плачет. Рома ответил, что от радости. А когда сын понял, что папа уже в Украине, расплакался еще больше,

– рассказала мама Романа.

К слову, 3 января состоялся самый масштабный обмен военнопленными. Украина смогла вернуть из российского плена 230 воинов. Среди них солдаты, сержанты, офицеры, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники.