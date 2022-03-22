Дочь пропагандиста Машкова рассказала, что отец обвинил ее в "измене" за антивоенную позицию
Источник:CNN
Российский актер Владимир Машков обвинил свою дочь, которая живет в США, в измене. Он призвал ее вернуться в Россию.
Об этом рассказала для CNN дочь Машкова Маша. Она также актриса.
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Призвал бороться с украинскими нацистами
Женщина заявила, что отцу, который является российским пропагандистом, не нравится ее антивоенная позиция. По словам Машковой, пропагандист требует, чтобы она вернулась из США и была "хорошей россиянкой".
Отец попросил немедленно вернуться в Россию вместе с дочерьми, быть хорошей россиянкой, извиниться за измену, быть с российским народом, чтобы помогать бороться с украинскими нацистами,
– сказала Машкова.
Актриса несколько лет живет в США. Она не может поверить, что россияне верят в оправдание насилия. Женщина думает, что уже не сможет вернуться в Россию.
Машкова об отце-пропагандисте: смотрите видео