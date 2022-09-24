Не знаю, где мой ребенок, – жительница Казачьей Лопани о дочери, которую россияне не возвращают из лагеря

Наталья, жительница села Казачья Лопань, которое в сентябре освободили от оккупантов, ранее отправила дочь в детский лагерь в россию. Так называемая "власть" предложила путевку, однако ребенка до сих пор не вернули. Известно, что ее увезли в больницу с нервным срывом.

Наталья отправила свою 13-летнюю дочь в лагерь 28 августа. Женщина согласилась, чтобы ребенок хотя бы некоторое время побывал в относительно безопасном месте и не слышал взрывов. Вернуть ребенка оккупанты должны были 19 сентября. Свою историю мать девочки рассказала 24 каналу.

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Наталья написала расписку о том, что доверяет ребенка. Связь держали через мать еще одной соседской девочки. Остальные жители также отправили своих детей в лагеря. По словам Натальи, все родители уехали за детьми в день освобождения поселка, но она об этом не знала.

Теперь женщина не знает, где ее дочь. Номеров телефонов "доверенного лица" тоже нет.

Ребенка отправили в Краснодар

Наталья рассказала, что во время оккупации она с другими женщинами пошла в сельсовет, где тогда были захватчики. Они предложили им отправить детей в лагерь на 21 день – в Краснодарский край, лагерь называется "Медвежонок".

"Мы посоветовались с мамочками, у нас 4 детей на улице. И решили, что они поедут туда, потому что здесь обстреливали, мы в подвале ночевали. Чтобы дети отдохнули и от этого всего отошли. Поехали они", – рассказывает женщина.

11 сентября Наталья очнулась, но соседей не было. Она пошла к женщине, которая тоже отправила ребенка. Оказалось, что женщина тоже уехала.

Теперь я не знаю, где находится мой ребенок, что с ним. Я просто прошу, чтобы мне вернули ребенка домой,

– не сдерживает слез женщина.

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С дочерью созванивалась через другую женщину

Наталья говорит, что не созванивалась с дочерью напрямую. Через соседку дочь передавала маме привет. Говорила, что все хорошо, никто не обижает.

"Нам давали подписать документы: доверенность, но не указано, на кого. Сказали та, кто будет вывозить – одна, и та, кто будет привозить, – другая. Мы не знали, на кого писали доверенность".

Еще одни документы, которые подписали женщины, предполагали, что они позволяют врачам осмотреть при необходимости и оказать первую медицинскую помощь.

Из села отправили 13 детей

С начала полномасштабной войны русские вывозили детей с оккупированных территорий. Например, в Мариуполе оккупанты похитили не менее полутысячи несовершеннолетних и раздали их российским семьям. По состоянию на 9 сентября сообщали, что оккупанты депортировали в россию 7420 украинских детей

По словам женщины, из села уехали 13 детей. Все мамы отправились искать их. Осталась только Наталья и еще одна женщина.

"Никто не оставлял никому никаких контактов. Сказали, что будут передавать через сельсовет. Мамы соседей созванивались, сказали, что дети приезжали все больные: с температурами, насморком, кашлем".

У ребенка нервный срыв

Наталья в слезах рассказывает, что когда родители приехали забирать других детей, ее дочь очень расстроилась. Ребенок подумал, что с матерью что-то случилось и она не может к ней приехать.

Моего ребенка отправили в больницу с нервным срывом. Потому что она подумала, что со мной что-то случилось, что я не могла к ней приехать. И теперь не она не знает, что со мной, ни я не знаю,

– признается женщина.

Она добавляет, это последнее, что слышала о своей дочери.

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