Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что власть – это приятное дополнение. Основная цель Путина – не отставать от своих сторонников и передать дочерям свои достижения.
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Почему Путин вывел дочерей на публику
По словам Пионтковского, появление дочерей российского диктатора не является индивидуальным поведением его семьи, а стандартным российским процессом. В России власть и деньги – это одинаковые понятия. Те люди, которые имеют власть, имеют и большие преимущества в бизнесе, ведь весь российский бизнес – это использование административного ресурса: от владельца киоска до руководителей нефтяных компаний.
Мы видим успехи семейства Патрушевых, Ковальчуков – это ближайшие люди Путина. Соответственно, что же ему отставать от своих подчиненных. Этот процесс интересует от поколения родителей не столько из-за передачи власти, как о передаче собственности,
– подчеркнул российский публицист из США.
Главной целью для Путина – является передача всех своих состояний и приобретений, а власть – это уже важное приложение, без которого собственность будет трудно удержать.
Владимир Путин: последние новости
- Путин заявил, что Запад "играет с огнём", когда предполагают вероятность нашего государства наносить удары из западного оружия по территории России. По словам главы Кремля, украинские удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну.
- Российский диктатор изложил свою "теорию победы", которая предусматривает постепенное наступление российских войск без определенного конца, препятствование успешным контрнаступлениям Украины и ведение войны на истощение. аналитики ISW отмечают, что Путин верит в способность России "выдавить" украинские войска с оккупированных территорий, рассчитывая на отсутствие дополнительной помощи Украине со стороны Запада.
- Журналисты Bloomberg считают, что времени для того, чтобы осуществить существенный прорыв на линии фронта у российского диктатора становится все меньше. Киев уже получает оружие на миллиарды долларов от своих союзников, а на новом фронте, который открыли россияне в Харьковской области, оккупанты несут большие потери.