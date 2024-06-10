Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист із США Андрій Піонтковський, зауваживши, що влада – це приємний додаток. Основна мета Путіна – не відставати від своїх прибічників та передати донькам свої надбання.

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Чому Путін вивів доньок на публіку

За словами Піонтковського, поява дочок російського диктатора не є індивідуальною поведінкою його сім'ї, а стандартним російським процесом. В Росії влада і гроші – це однакові поняття. Ті люди, які мають владу, мають і великі переваги у бізнесі, адже весь російський бізнес – це використання адміністративного ресурсу: від власника кіоску до очільників нафтових компаній.

Ми бачимо успіхи сімейства Патрушевих, Ковальчуків – це найближчі люди Путіна. Відповідно, що ж йому відставати від своїх підлеглих. Цей процес цікавить від покоління батьків не стільки через передачу влади, як про передачу власності,

– підкреслив російський публіцист із США.

Головною метою для Путіна – є передача всіх своїх статків та надбань, а влада – це вже важливий додаток, без якого власність буде важко втримати.

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