"Дочь ходила возле дома и считала трупы, они были везде": история волонтера из Мариуполя

Ужас, который переживают жители Мариуполя, просто не передать словами. Но о них очень важно рассказывать. Так, местная волонтер поделилась своей жуткой историей.

Алина Стайловская сумела спасти себя и родных после трех недель в осаде. О страхах, которые семья пережила в Мариуполе, она рассказала в блоге.

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После двух недель в убежище дети увидели вместо солнца ужасы

Женщина рассказывает, что в один из дней в городе было сравнительно тихо. Обстрелы если и слышались, то далеко не в их районе. Она впервые за две недели вывела своих детей во двор, чтобы они увидели солнце и подышали относительно свежим воздухом.

Младшая дочь волонтерки ходила возле дома и считала трупы: сколько целых, а сколько половин и частями. Женщина признается, что они были везде. На земле практически не оставалось живого места: либо труп, либо яма от авиаудара.

Потом она спросила: "Мама, я не понимаю, почему в свои 10 лет я должна все это видеть?. Я не знала, что ответить,

– признается она.

Пока женщина с родными в безопасности. После трех недель пребывания в осаде они смогли выбраться из Мариуполя. Но, признается Алина Стайловская, ее детям до сих пор снятся российские танки, обстрелы и война. А она сама до сих пор просыпается в 4 утра.

Как выглядит Мариуполь после авиаударов России – смотрите видео: