"Додемилитаризировались": Россия разрушила уже 26 тысяч квадратов жилья, сотни школ и больниц
Россия уже больше месяца разрушает наше государство. Хотя война еще не закончена, в Украине уже начали подсчитывать масштабы нанесенного ущерба.
Об этом вечером 5 апреля заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, пишет 24 канал. Она объяснила, какие разрушения уже нанесло нам государство-агрессор, начиная с 24 февраля.
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В Украине повреждены, разрушены, уничтожены:
- не менее 26 тысяч квадратных метров жилой площади;
- 533 учебных заведения;
- 196 заведений здравоохранения;
- 300 детских садов;
- 8 гражданских аэропортов;
- 10 военных аэродромов;
- 129 заводов и предприятий;
- свыше 22 тысяч километров дорог;
- 266 мостов и мостовых переходов.
Россию привлекут к ответственности
По словам чиновницы, по состоянию на 1 апреля прямые потери физической инфраструктуры Украины составили по меньшей мере 68 миллиардов долларов. В то же время опосредованные потери экономики составляют уже около 600 миллиардов долларов, и каждый день они, к сожалению, будут только расти.
Верещук подчеркнула, что это только предварительные подсчеты нанесенного ущерба после 40 дней полномасштабного российского вторжения.
Россия, как государство-агрессор ХХІ века, полностью компенсирует все эти потери и понесет ответственность за содеянное,
– заверила министр.
Отметим, что в Украине собирают данные о нанесенном российской армией ущербе. Для этого КШЭ, Офис Президента и Министерство экономики запустили специальный сайт – "Россия заплатит".
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