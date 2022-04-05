"Додемилитаризировались": Россия разрушила уже 26 тысяч квадратов жилья, сотни школ и больниц

Россия уже больше месяца разрушает наше государство. Хотя война еще не закончена, в Украине уже начали подсчитывать масштабы нанесенного ущерба.

Об этом вечером 5 апреля заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, пишет 24 канал. Она объяснила, какие разрушения уже нанесло нам государство-агрессор, начиная с 24 февраля.

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В Украине повреждены, разрушены, уничтожены:

не менее 26 тысяч квадратных метров жилой площади;

533 учебных заведения;

196 заведений здравоохранения;

300 детских садов;

8 гражданских аэропортов;

10 военных аэродромов;

129 заводов и предприятий;

свыше 22 тысяч километров дорог;

266 мостов и мостовых переходов.

Россию привлекут к ответственности

По словам чиновницы, по состоянию на 1 апреля прямые потери физической инфраструктуры Украины составили по меньшей мере 68 миллиардов долларов. В то же время опосредованные потери экономики составляют уже около 600 миллиардов долларов, и каждый день они, к сожалению, будут только расти.

Верещук подчеркнула, что это только предварительные подсчеты нанесенного ущерба после 40 дней полномасштабного российского вторжения.

Россия, как государство-агрессор ХХІ века, полностью компенсирует все эти потери и понесет ответственность за содеянное,

– заверила министр.

Отметим, что в Украине собирают данные о нанесенном российской армией ущербе. Для этого КШЭ, Офис Президента и Министерство экономики запустили специальный сайт – "Россия заплатит".

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