Договор между Россией и так называемыми "республиками" боевиков рассчитан на 10 лет
Президент России Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" так называемых "республик" на Донбассе. Сразу после этого глава Кремля подписал договоры о сотрудничестве с вожаками наемников. Документы рассчитаны на 10 лет.
Текст договора был обнародован российскими СМИ. Эти документы уже успели зарегистрировать в Госдуме и внести в профильные комитеты.
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Россия сможет размещать свои военные базы на территории "образований"
Россия и "квазиреспублики", согласно документам, смогут размещать на территории друг друга военные базы и инфраструктуру. На это "договор о дружбе" дает разрешение.
Также охрана государственной границы подписантов будет осуществляться совместными усилиями. На границе между подконтрольной правительству Украины территорией и "образованиями" будут именно российские военные.
Другие пункты так называемых "договоров о сотрудничестве":
- Признание документов, выданных гос органами друг друга
- Россия будет принимать меры для поддержки финансовой и банковской систем, исходя из того, что платежное средство там – российский рубль.
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Что известно о признании Путиным "республик боевиков"
Днем 21 февраля Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились с требованием признать "независимость" так называемых "республик". Путин из-за этого созвал Совбез, а уже вечером в своем обращении к русскому народу "легитимизировал" квазиреспублики. Международное сообщество резко критикует такое решение Кремля и отмечает об ответные санкции.