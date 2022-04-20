Договор о гарантиях безопасности для Украины дорабатывают, но все будет зависеть от поля боя, – ОП

Советник главы Офиса Президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией относительно мира Михаил Подоляк рассказал о переговорах и о факторе ситуации на поле боя.

Подоляк заявил, что Украина предложила очень удачную концепцию выхода из войны и получения гарантий безопасности для государства. Он добавил, что последнее необходимо для того, чтобы больше не возникало такой ситуации, когда Украина будет один на один с агрессивной империей, каковой является Россия.

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Подоляк о переговорах с Россией

По словам советника главы ОП, на переговорах в Турции стороны сформировали коммюнике, где вписали более или менее понятную формулу, что и некоторые страны будут поддерживать Украину на постоянной основе.

Подоляк отметил, что после обнаружения зверств россиян в Киевской области атмосфера на переговорах с Россией существенно изменилась. Он подчеркнул, что после Бучи, атаки на Краматорск, уничтожение Мариуполя (где есть дети), просто невозможно безэмоционально воспринимать переговоры.

Фон очень тяжелый, очень вязкий,

– добавил он.

В то же время Подоляк сообщил, что юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины. В частности, речь идет о соответствии этого документа нормам международного права. По его словам, имеют место политические консультации на уровне политических советников государств, которые в будущем могут стать гарантами безопасности Украины.

Подоляк подчеркнул, что процесс продолжается "параллельно с ожиданием того, что будет происходить на поле боя". Добавим, что ранее президент государства-агрессора Владимир Путин говорил высокопоставленным чиновникам из Евросоюза, что переговоры сейчас не ко времени. В частности, это услышали канцлер Австрии и премьер-министр Италии.

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