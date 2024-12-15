Украина дважды отложила договор с США о полезных ископаемых, чтобы подписать с Трампом, – NYT

Украинские власти дважды откладывали заключение соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых. Это делалось, вероятно, для того, чтобы впоследствии подписать его с Дональдом Трампом.

Новоизбранному президенту США хотели позволить представить этот документ как свою заслугу перед американцами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Украина хочет подписать соглашение о полезных ископаемых с Трампом

По данным журналистов, Украина планировала подписать с администрацией Байдена соглашение о сотрудничестве в добыче и переработке полезных ископаемых. Но, по словам официальных лиц с обеих сторон, украинская власть дважды откладывала подписание.

Это сигнал, что Киев, возможно, ждет, пока господин Трамп вступит в должность, чтобы представить соглашение как раннюю победу его администрации,

– говорится в материале.

Издание приводит данные Horizon Capital, ведущей украинской частной инвестиционной компании, которая утверждает, что в Украине есть месторождения 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, запасы каких оценивают в 11,5 триллиона долларов США.

В стране также есть треть подтвержденных запасов лития в Европе, ключевого материала для аккумуляторных батарей, который может заинтересовать бизнесмена Илона Маска, соратника Трампа.

Республиканский сенатор и соратник Трампа Линдси Грэм в прошлом месяце сказал в интервью Fox News, что Дональд Трамп собирается заключить соглашение с Украиной, чтобы "вернуть наши деньги, чтобы обогатиться редкоземельными минералами". По словам сенатора, это "хорошая сделка для Украины и США, и она принесет мир".

Кроме того, журналисты пишут, что украинские чиновники делают все возможное, чтобы привлечь новоизбранного президента Дональда Трампа на свою сторону, пытаясь укрепить свои позиции в войне, которую начала Россия. Это проявляется от отчаянных ударов дипломатии до причудливой лести.

В частности, как пишут журналисты, украинские чиновники узнав, что Трамп планирует поехать в Париж в прошлую субботу на открытие Собора Парижской Богоматери, обратилась за помощью в офисе президента Франции, чтобы организовать встречу между господином Зеленским и новоизбранным президентом США.

Встреча была подтверждена непосредственно перед тем, как господин Трамп вошел в Елисейский дворец для переговоров с президентом Франции. Менее чем через час к ним присоединился господин Зеленский. Дискуссия между тремя мужчинами, которая должна была длиться 15 минут, растянулась на 45 минут.